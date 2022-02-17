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Gençleri zehirleyecekti, polis engeline takıldılar - Son Dakika

Gençleri zehirleyecekti, polis engeline takıldılar

17.02.2022 12:12
Gençleri zehirleyecekti, polis engeline takıldılar

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, durdurulan bir araç içerisinden bin 63 adet galara sentetik ecza hap ve 66,66 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, durdurulan bir araç içerisinden bin 63 adet galara sentetik ecza hap ve 66,66 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte gençlere uyuşturucu satmaya çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma yaptı. Durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ticareti kapsamında 1 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde bin 63 adet galara sentetik ecza hap, 66,66 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.B. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Uyuşturucu, Eskişehir, Tragger, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençleri zehirleyecekti, polis engeline takıldılar - Son Dakika


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