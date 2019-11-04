Son Dakika Haberleri: "Gençlerimize yönelik önemli projelerimiz var"
Son Dakika Güncel 'Gençlerimize yönelik önemli projelerimiz var'

"Gençlerimize yönelik önemli projelerimiz var"

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gençlere yönelik önemli projeleri bulunduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gençlere yönelik önemli projeleri bulunduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karacaali Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Öğrencilerle seminerlere giren, saz dinletisi dinleyen Aktaş, onlara hayata dair duygu ve düşüncelerini anlattı.

Aktaş, lise öğrencilerine yönelik programların periyodik şekilde 17 ilçenin tamamını kapsayacağını ifade ederek, cumartesi sabah başlayan ve pazar günü akşama kadar süren kamplarda öğrencilerin hem dinlendiğini hem de edindikleri bilgilerle hayata hazırlandığını söyledi.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı kampa periyodik olarak farklı okullardan öğrencilerin geleceğini aktaran Aktaş, "Hedefimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza emek vermek, hizmet etmek ve onları en iyi şekilde hayata hazırlamak. Yeni dönemde de gençlerimize yönelik önemli projelerimiz var. Özellikle kalıcı kamplarımız ve diğer gençlik merkezlerinde, ciddi açılımlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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