"Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 17 yıl içerisinde spordaki pek çok branşımızı Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok ileri noktalara taşıma şansımız oldu ve inşallah bundan sonraki süreçte tüm branşlarımızı çok daha ileri noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Silivri 'deki Marmara Golf Sahası'nda düzenlenen Federasyon Kupası'nın ödül törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile sporcular ve davetliler katıldı.İki gün süren ve 13 kulüpten 71 oyuncunun mücadele ettiği turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kupasını Bakan Kasapoğlu takdim etti.Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sizlerin heyecanı, gözlerinizdeki pırıltı çok anlamlı. Bizlerin çalışmalarına ayrı bir motivasyon katıyorsunuz. Bu anlamda böyle bir müsabakaya katılımınızdan dolayı hem de spordaki gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Son 17 yıl içerisinde spordaki pek çok branşımızı Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok ileri noktalara taşıma şansımız oldu ve inşallah bundan sonraki süreçte tüm branşlarımızı çok daha ileri noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için inançlıyız, kararlıyız. Gençlerimizin azmi, inancı ve ışıltısı da bizlere ümit veriyor." ifadelerini kullandı.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de sporu tabana yaymayı hedeflediklerini altını çizerek şöyle konuştu:"Ülkemizin sadece tesisleri ile değil, sporcuları, sporu tabana yayılmış bir şekilde tüm toplumun fertlerinin bir parçası olmasıyla çok kısa vadede olimpiyatlar ve diğer şampiyonalarda bizleri çok daha güzel noktalara taşıyacağına inancım tam. Golf Federasyonumuza öncelikle böyle bir sorumlu projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Toplumumuzun her kesimini kadın-erkek, engelli-engelsiz, genç-yaşlı demeden sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Sizlerin de bu doğrultudaki gayretleriniz, ülkemizin her noktasındaki golfe, spora, sporcuya yönelik yaklaşımınız bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Bu anlamlı müsabakaya katılan tüm sporcuları kutluyorum. Kazananları da ayrıca tebrik ediyorum."TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu da 21.'si düzelenen Federasyon Kupası ödül törenine ilk kez bir Gençlik ve Spor Bakanı'nın katıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:"Sayın Bakanım, 2011 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak göreve başladığı günden bugüne kadar özellikle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı süreci içerisinde daha sonra da bakanlığı döneminde golf sporuna, federasyon tarihi boyunca da en fazla destek veren ve golf sporunun bugünlere gelmesinde en fazla katkısı olan, spora da sporcuya da son 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en fazla hizmet eden bakanı olarak kendisi şu anda aramızda bulunuyor. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Destekleri her şeyin ötesinde ve üzerindeydi. Şunu çok net ifade etmek isterim ki bu destekler olmasaydı sadece golf sporu değil, Türkiye'de genel olarak spora baktığımız zaman bulunduğumuz yerde olmamız hayal bile edilemezdi. Dün eğer çok önemli bir seyahatim olmasaydı ben de lisanslı sporcu olarak mücadele edecektim. Benim mücadele etmediğim bir yerde kupayı artık rahatlıkla kazanmış gibi gözüküyorsunuz. Lisanslı sporcu olarak mücadele eden iki federasyon başkanından biriyim. Bu da benim için bir gurur kaynağı."