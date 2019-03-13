Son Dakika Haberleri: Gençlerimizin Enerjisinden Daha Fazla Yararlanmayı Amaçlıyoruz"

Gençlerimizin Enerjisinden Daha Fazla Yararlanmayı Amaçlıyoruz"

28 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu, daha çok gence ulaşacaklarını belirterek, "Ülke olarak gençlerimizin enerjisinden, dinamizminden daha fazla yararlanmayı amaçlıyoruz.

Gençlerimizin Enerjisinden Daha Fazla Yararlanmayı Amaçlıyoruz
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu, daha çok gence ulaşacaklarını belirterek, "Ülke olarak gençlerimizin enerjisinden, dinamizminden daha fazla yararlanmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ersöz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Bakanlık faaliyetlerinin Ardahan'da gayet güzel ve verimli gerçekleştiğini, bunu yerinde görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinde üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak faaliyette bulunduğuna işaret eden Ersöz, şöyle devam etti:

"Yeteneği olan öğrencilerimizin bazıları resim, bazıları İngilizce kursu açıyor, tiyatro eğitimi veriyor. Yüksek lisans öğrencimiz yaşlıları ziyaret ediyor. Yine köydeki okulları ziyaret edip onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyette bulunuyorlar. Bu şunu gösteriyor, sadece kendi kadromuzla bunları yapmıyoruz. Aynı zamanda üniversitede belli ölçüde akademik yetkinliğe sahip, kendi alanında bilgi edinmiş öğrencilerin de toplumdaki sosyal sorunların ve sosyal hizmetlerin giderilmesine katkısı olan bir yapıyla da bunları yapıyoruz. Biz bunu önemsiyoruz. Bunu Ardahan'da gördük. Bizim gençlik merkezlerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyorlar."

Ersöz, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu anlatarak, daha çok gence ulaşacaklarını söyledi.

Ülke olarak gençlerin enerjisinden, dinamizminden daha fazla yararlanmayı amaçladıklarına dikkati çeken Ersöz, "Gençlerimiz gönüllülüğü bir hayat felsefesi, hayat biçimi haline getirecekler. Hem de mesleğe atıldıklarında belli bir deneyimi aslında okurken kazanmış olacaklar. Teorikten pratiğe dönüştürmüş olacaklar. Aynı zamanda üniversitedeki eğitim kalitesini de attırmış olacaklar. Bu amaçla üniversite öğrencilerimizi birer gönüllü yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Ardahan, Politika
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