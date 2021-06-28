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"Gençlerimizin fikirleri, yeni sürecin daha planlı yönetilmesini sağlayacak" - Son Dakika

"Gençlerimizin fikirleri, yeni sürecin daha planlı yönetilmesini sağlayacak"

28.06.2021 16:54

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Nişantaşı Üniversitesi, Kentsel Gelişim Derneği ve Sivil Yaşam Derneğinin destekleriyle başlayan Pandemi Sonrası Gençlik Formu'na Türkiye'nin 81 kentinden 90 öğrenci katılıyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ, 81 KENTTEN 90 ÖĞRENCİYİ PANDEMİ SONRASI GENÇLİK FORUMUNDA AĞIRLIYOR

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları' projesini yürüten

Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen 'Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları' projesi kapsamında İstanbul, Ankara ve Malatya'da toplam 90 genç ile pandemi sonrasında gençlerin beklentileri üzerine yüz yüze çalışmalar yapıldı.

Koronavirüs salgınının toplumsal hayatta oluşturduğu ciddi değişiklikler içerisinde uluslararası konjonktürde gençler için belirlenecek stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleşen bu çalışmalar ise, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde üç gün sürecek olan Pandemi Sonrası Gençlik Forumunda, alanında deneyimli akademisyenler ve bilim adamları tarafından tüm boyutlarıyla ele alınıp, toplantıların sonunda deklarasyon yayımlanacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; Vali Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç,İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Abdulkadir Baharçiçek, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Öğretim Üyeleri, Kentsel Gelişim Derneği, Sivil Yaşam Derneği ve Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanları başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Kurum Müdürleri ile Türkiye'nin 81 kentinden gelen 90 öğrenci katıldı.

Üç gün sürecek olan Pandemi Sonrası Gençlik Forumuna katılan 81 kentten 90 öğrenciyi Malatya'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul, Ankara ve Malatya'da gerçekleşen saha çalışmaları, yüz yüz görüşmelerden çıkartılan sonuçların ele alınacağı üç günlük çalışmalarda girişimcilik, eğitim, sosyal katılım ve politik katılım konularında oturumların düzenleneceğini söyledi.

Gençlerin pandemi sürecinden en az seviyede etkilenmesi adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Bakanı Mehmet Çınar, " Nişantaşı Üniversitesi, Kentsel Gelişim Derneği ve Sivil Yaşam Derneğimizle ortaklaşa başlattığımız ve Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları' projemiz kapsamında ki ön hazırlık sürecinde elde edilen bilgiler, değerlendirmeler ve tespitler, üç gün sürecek olan formumuzda tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen öğretim üyelerimizin yanı sıra 81 kentten 90 öğrencimizi misafir ediyoruz. Pandemi süreci sosyal ve fiziksel yaşamı, eğitimi, sporu, kültürü ve hayatın tüm aşamalarını her yönden etkiledi.Bu süreçle birlikte bütün kurallar değişti, iletişimden çalışma sistemlerine, insanların hayata bakış açılarına kadarher yönden değişimler oldu.Bu hastalıkla ilgili dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok büyük özverilerle birlikte mücadeleler veriliyor.Belediye olarak ta bizlerde tüm paydaşlarımızla birlikte gençlerimizin değişen dünya düzeninden en az düzeyde etkilenmesi için Ankara, İstanbul ve Malatya'da gençlerimizin beklentilerini ve isteklerini öğrenip kalıcı çözümler üretmek adına 90 gencimizle yüze görüşmelerde bulunduk.Gençlik ordumuzla tüm süreçleri birlikte değerlendirdik, alanında deneyimli öğretim üyeleriyle istişarelerde bulunduk, gençlerin gelecekle ilgili öngörü ve beklentileri ilk ağızdan öğrenmiş olduk.Gençlerin düşünceleri gelecekle ilgili yol haritasının oluşmasında ve stratejilerin belirlenmesinde önemli bir etken olacaktır. Üç günlük oturumlara katılacak olan 90 gencimizle birlikte bu öneriler ele alınacak ve gelecekle ilgili hazırlanacak rapor üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pandemi sonrasında belirlenecek stratejilere üç günlük toplantılardan çıkacak sonuçlar büyük bir katkı sunacaktır. Böylesine önemli ve değerli bir formun hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, 81 kentimizden misafir ettiğimiz 90 gencimizi ve öğretim üyelerimizi ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. " diye konuştu.

81 kentten 90 öğrenciyi Malatya'da misafir ettiklerini ifade eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, " Böylesine güzel bir toplantıya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesini ve projenin paydaşlarını tebrik ediyorum.Dünyanın genelinde olduğu gibi pandemi süreci ülkemizde sıkıntıların yaşanmasına neden oldu. Sağlık alt yapımızın güçlü olması, sağlık personellerimizin özveriyle çalışmasıyla pandemi sürecini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyoruz. AK Parti Hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim gençlerimizin yanındayız. " dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde önemli bir programın Malatya'da hayata geçmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, " Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 90 öğrencimizin katıldığı bu formu düzenleyen başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlara ve üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın değiştiğini hep birlikte gözlemliyoruz, hızla bir değişim içerisindeyiz. Bizler gelişmelere göre nasıl adımlar atmalıyız, nasıl bir yol belirlemeliyiz, planlar ve stratejiler bu anlamda büyük önem taşımaktadır.Bu tür buluşmalar ve forumlar, atılacak adımlar ve alınacak kararlar anlamında büyük önem taşımaktadır. " şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ise, Memleketi Malatya'da böylesine güzel bir programın düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, " Hayatımıza yeni girmiş bir kavram olan pandemiyi anlamayı çalıştık, kapsamı nedir ve bize neyi ifade ediyor. Hayatımızın her alanını ona göre şekillendirmeye çalıştık. Maske hayatımızın parçası olup, gündelik yaşamın tamamlayıcısı oldu. Evlerimize kapandık özellikle genç nesil bu anlamda sıkıntılar yaşadı. Bizim bu süreci atlatmamızda ki en kolay unsurlardan bir tanesinin spor olacağını öngörüyoruz. Oturumlarda bu konularda mutlaka ele alınacaktır. Sadece gençlerimizin değil herkesin spor tesislerimize gidip spor yapmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Gençlik Formumun en temel çıktısının toplumun tamamını spora davet etmekten geçtiğine inanıyoruz.Forumun sonunda çıkacak sonuçları yakından takip edip, çalışmalarımıza mutlaka dahil edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

81 kentten gelen 90 öğrenciyi ve öğretim üyelerini derin bir kültür mirasına sahip, kayısının başkenti Malatya'da misafir etmekten memnun olduklarını söyleyen Vali Aydın Baruş ise, " Sıkıntılara neden olan pandemi ile mücadele devam ediyor. Dünya'da olduğu ülkemizde de bu salgın dönemi derin izler bıraktı. Pandemi dönemi ülkeleri ve insanları iki yönden etkiledi. Birincisi ülkelere ve insanlara vermiş olduğu ekonomik tahribatlardır, bu durum sıkıntılara yol açtı. Ancak Türkiye güçlü bir ülkedir, bu tahribatı en kısa sürede atlatacaktır. Çünkü biz gençlerimize ve genç nüfusumuza güveniyoruz. Yaşanan tahribatı çok daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek kısa sürede aşacağız. Ama asıl tahribat insanların ruhsal ve psikolojik durumlarına verdiği sıkıntılardır. İnsan ve toplum psikoloji olumsuz etkilendi.Bu tahribatı erkenden aşan ülkeler gelecek açısından daha mutlu olacaklardır.Bu anlamda Yeşilyurt Belediyemizin düzenlediği pandemi sonrasında gençlik formumun gençlerimizin değerli fikirleri gerek bizlere gerekse de gençlerle ilgili çalışmalar yürüten devlet kurumlarımıza ve yerel yönetimlerimize bir rehber oluşturacaktır. Buradaki fikirlerin sürece çok anlamlı katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar protokol konuşmalarından sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a kayısı paketi hediye etti.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı çekiminden sonra üç gün sürecek olan formun oturum toplantıları başladı.

Yeşilyurt, Malatya, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Gençlerimizin fikirleri, yeni sürecin daha planlı yönetilmesini sağlayacak' - Son Dakika


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