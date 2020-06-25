Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku - Son Dakika

Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku

- Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku Parkta buldukları gergedan böceğinin değerinin 90 bin TL olduğunu düşündüler 1 dolar çıktı Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan gençler, geçtiğimiz yıllarda değeri 90 bin TL'ye satıldığı iddia edilen "gergedan böceği" buldu.

- Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku

Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

Parkta buldukları gergedan böceğinin değerinin 90 bin TL olduğunu düşündüler 1 dolar çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan gençler, geçtiğimiz yıllarda değeri 90 bin TL'ye satıldığı iddia edilen "gergedan böceği" buldu. Gençler uzun uğraşlar sonucu böceğin 1 dolara satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan bir parkta akşam yürüyüş yapmak isteyen gençler, geçtiğimiz yıllarda çok konuşulan ve değeri 90 bin TL olduğu iddia edilen "gergedan böceği" buldu. İnternette ve sosyal medyada böceğin 90 bin TL değerinde olduğunu gören gençler, yaşadıkları mutluluk ile birlikte böceği bir saklama kabına alarak muhafaza etti. Olayın heyecanı ile gergedan böceğinin gerçekten 90 bin TL olduğunu düşünen gençler, daha sonra biraz daha araştırdıktan sonra aslında böceğin maddi açıdan bir değerinin olmadığını sadece koleksiyon yapan insanların 1 dolar karşılığında aldığını öğrenince kısa süreli sevinçleri kursaklarında kaldı.

Böceği bulan gençlerden Umut Kaya, "Gergedan böceği bulduk ve hemen araştırdık. İnternette böceğin çok pahalı olduğu yazınca biz de böceği bir kaba koyduk" ifadelerini kullandı.

Muhammet Aydın ise, "Biz önce normal kara böcek zannettik ve umursamadık. Sosyal medyada gördüğüm fotoğraflar aklıma gelince diğer arkadaşlarıma söyledim. Telefonlarımızın flashları ile biraz inceledik ve gerçekten gergedan böceği olduğunu gördük" dedi.

Böceğin maddi olarak bir değerinin olmadığını öğrenen gençlerden Mertcan Ceran, "Biz olayın heyecanı ile böceğin çok değerli olduğunu zannettik; ama sonrasında baktık ki maddi açıdan bir değeri yokmuş ve yakalamanın da cezası varmış. Biz de bunları öğrendikten sonra böceği tekrar bulduğumuz parkta doğaya saldık. Gerçekten çok sevinmiştik ve hayaller kurmaya başlamıştık nasip değilmiş" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Arnavutköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku - Son Dakika

Son Dakika

15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yattan foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]