Gençlerin 30 Metrelik Uçurumda Drone İmtihanı
1 saat önce
Antalya'da 30 metrelik falezlerdeki uçuruma gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.
Antalya
'da 30 metrelik falezlerdeki uçuruma gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerin kendilerini drone ile çeken gazetecilerin kameralarına yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı. Konyaaltı Caddesi'nde amatör balıkçıların uğrak yeri haline haline gelen falezler, bu sefer gençlerin piknik ve manzara adresi oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde uçuruma gelen ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen 3 genç, yürekleri ağza getirdi. Uçurumun kenarında oturan gençler, sahil manzarası eşliğinde piknik yaptı, uzun süre sohbet etti.
DRONE'U ÇAĞIRIP TELEFONLA ÇEKTİLER
Gazetecilerin kendilerini drone ile görüntülediğini fark eden gençlerin yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı. Gençler, el sallayıp gel işareti yaptıkları drone'un kendilerine yanaşmasının ardından da cep telefonuyla drone'u çekti.
(Suat Metin
- Mustafa Bürge/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41 Kaynak: İHA
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