Gençlerin alkol ve cips keyfi için tekneye girme çabaları kamerada

Antalya Kaleiçi'nde bir tur teknesine 2 metre yüksekliğindeki portatif köprüden giren 1'i kız 4 kişinin görüntüleri gülümsetti

Tekne kaptanı Recep Çetinkaya davetsiz misafirlere seslenerek, "Gündüz gelin ben sizi tura çıkarırım, yeter ki bize zarar vermeyin" dedi.

ANTALYA - Antalya Kaleiçi'nde bir tur teknesine 2 metre yüksekliğindeki paserelladan (karaya bağlantı yapan portatif köprü) giren 1'i kız 4 kişinin görüntüleri gülümsetti. 4 kişi teknede sadece alkol içip cips yedi. Tekne kaptanı davetsiz misafirlere seslenerek, "Gündüz gelin ben sizi tura çıkarırım, yeter ki bize zarar vermeyin" dedi.

Turizm kenti Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'ndaki bir tur teknesinde meydana gelen olay gülümsetti. 7 yıldır kaptanlık yapan 30 yaşındaki Recep Çetinkaya, tura çıkmak için sabah saatlerinde teknesine geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle üst güverteye minder kontrolüne çıkan Çetinkaya, ortada alkol şişesi, bardaklar ve cips poşetleri gördü. Mesai arkadaşlarına sorduğunda teknenin temiz bırakıldığını öğrenen Çetinkaya, hemen yan tekneden güvenlik kameralarından inceleme yaptı. Saatlerce görüntü izleyen Çetinkaya, saat 04.00'da tekneye 1'i kız 4 kişinin portatif köprüden giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine yeniden teknede inceleme yapan Çetinkaya, alkol ve gazlı içeceklerin sandık tipi buzdolabından alındığını tespit etti. Çetinkaya, teknedeki fotoğraf makineleri ve bilgisayarlarının yerinde durduğunu gördü. Yaklaşık 1 saat 45 dakika teknede kalan 4 kişinin geldikleri gibi köprüden atlayarak gözlerden kaybolma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Değerli eşyalarının götürülmemesine sevinen kaptan Çetinkaya, davetsiz misafirlere, "Gündüz gelin ben sizi tura çıkarırım, yeter ki bize zarar vermeyin" çağrısı yaptı.

"Köprü yüksekti"

Kaleiçi Yat Limanı'nda 7 yıldır kaptanlık yapan Recep Çetinkaya, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi. Sabah tura çıkmak için teknesine geldiğini dile getiren Çetinkaya, "Üst güverteye minderlere bakmaya çıktım. Ortalıkta alkol şişesi, bardaklar ve cips poşetleri vardı. Tekneye hırsız girdiğini anladım. Hemen yan teknedeki kameradan izleme yaptım. Görüntülerde 2 metre yükseklikteki paserelladan içeriye giren kişileri gördüm. Birbirlerine yardımlaşarak girmişler. Çünkü o yükseklikten girmek bayağı bir zordu" ifadelerini kullandı.

1 saat 45 dakika teknede kalan kişilerin yine geldikleri yerden gittiğini anlatan Çetinkaya, "Görüntülerde 3 erkek, 1 kız vardı. Değerli eşyalarımız vardı, onlara dokunmamışlar. Tesellimiz diğer eşyalarımızın çalınmaması, bir alkolle günü kurtardık" dedi.

Kendilerinin bile o yükseklikten tekneye çıkmak için sandalye kullandıklarını dile getiren Çetinkaya, birbirlerine destek olarak kişilerin tekneye girdiğini kaydetti. Davetsiz misafirlere seslenmeyi de ihmal etmeyen Recep Çetinkaya, "Burada tur yapıyoruz. İsterseniz gelin ben size teknede ısmarlarım. Ama gece değil gündüz gelin. Yeter ki bize zarar vermeyin" dedi.

Teknenin kameralarına yansıyan görüntülerde ilk önce bir kız ve erkeğin gelip bir süre sohbet ettiği görülüyor. Daha sonra kız eline bastığı erkeğin yardımıyla köprü üzerine çıkarken, erkekte zıplayarak tekneye çıkıyor. Bir süre sonra tekneye iki erkek daha geliyor. Gençlerden birinin pasarellaya zıplayarak çıkıp sürünmesi dikkat çekiyor. 4 kişi, geldikleri gibi aynı yerden ayrılıyor.