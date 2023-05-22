4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, 17 yaşındaki Emirhan'ı hayattan kopardı - Son Dakika
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4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, 17 yaşındaki Emirhan'ı hayattan kopardı

4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, 17 yaşındaki Emirhan'ı hayattan kopardı

22.05.2023 11:27

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, av tüfeği ile şakalaşırken arkadaşı tarafından kaza ile vurulan genç yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş Tepeli köyünde Mantarhanede bulundukları sırada, R.C.A. elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y'ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla Emirhan kahraman (17) vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Sağlık Meslek Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Ö. ve B.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı

GÖZALTINA ALINDI

R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 arkadaşın av tüfeğiyle şakalaşması, 17 yaşındaki Emirhan'ı hayattan kopardı - Son Dakika


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