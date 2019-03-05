Son Dakika Haberleri: Gençlerin Bağımlılıkla Mücadele İçin Çektikleri Kısa Film Büyük Beğeni Aldı

Gençlerin Bağımlılıkla Mücadele İçin Çektikleri Kısa Film Büyük Beğeni Aldı

23 dakika önce

Erzincan'da gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film büyük beğeni aldı.

Gençlerin Bağımlılıkla Mücadele İçin Çektikleri Kısa Film Büyük Beğeni Aldı, System.String[]
Erzincan'da gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film büyük beğeni aldı.

Erzincan'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda gençlerin bağımlılıkla mücadele amacıyla çektiği kısa film büyük beğeni aldı. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği tarafından başlatılan ve zararlı alışkanlıklarla mücadele eden gençlerin çektiği filmde sevgi, iletişim ve aile ilişkileri konu edinildi. Gençler filmde "Bağımlı Olma Özgür Ol" sloganı ile aile içi iletişim ve sevginin birçok genci bağımlılıktan kurtardığına dikkat çekerek ailelere "Çocuğuna sarıl, maddeye değil ailesine sarılsın" mesajı verdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Yeşilay Haftası, Erzincan, Yaşam
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