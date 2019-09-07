Son Dakika Haberleri: Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

18 dakika önce

Samsun'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, Tekkeköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Eren A. ve Orhan Ferdi Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Orhan Ferdi Y., Eren A.'yı bıçakla yaraladı. Karın bölgesinden yaralan Eren A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Orhan Ferdi Y. ise kısa sürede polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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