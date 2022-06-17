Yaşları 16 ile 20 arası 5 genç, kapalı kasa kamyonetin içersinde çakmakla oyun oynarken yangın çıktı. Alev alan araçtaki gençler hafif şekilde yararlanırken, bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın büyümeden kontrol altına alınırken, hafif yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Tragger, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gençlerin çakmak oyunu hastanede bitti - Son Dakika

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