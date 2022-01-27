GENÇLERİN 'CEHENNEM YOKUŞU'NDA NAYLONLA KAYAK KEYFİ - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 'Cehennem yokuşu' diye bilinen bölgede bir araya gelen gençler, naylonla yokuş aşağı kayarakkarın keyfini çıkardı.

Beyşehir, geçen hafta cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santime, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Yeni Mahalle'de yöre sakinleri tarafından 'Cehennem yokuşu' olarak bilinen bölgede dün saat 21.00 sıralarında buluşan çoğunluğu genç onlarca kişi, yokuş aşağı naylonla kaydı. Saat 04.00 kadar müzik eşliğinde karın keyfini çıkaran gençler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Gençlerden Yasin Elbiseci, "Yağan karı fırsata çevirdik. 7'den 70 herkes teker teker, çifter çifter ve gruplar halinde kayarak eğleniyoruz. Gece saat 03.00- 04.00'e kadar eğleniyoruz. Eğlenceli zevkli herkese tavsiye ederim.? dedi

Ayşe Perttaş da, "Yıllardır beklediğimiz kar yağışı bu sene baya yoğun geldi. Kar topu savaşı yapıyoruz, karda kayıyoruz. Yollar kapandı, şehirler arası yolculuk yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi tepenin aşağısı da kapatıldı. Kayanlar karşıya geçmesin diye. Bu tepeye her sene böyle kar yağmaz; ama yağdığın da hemen tüm halk bunu fırsata çeviririz. Her zaman kaymaya geliriz.? diye konuştu.

Sömestir tatilini fırsata çevirdiğini belirten İbrahim Baş da, "Karda kayıyoruz, düşüyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlarım, amcamlar ve teyzemler burada birlikte kayıyoruz? ifadelerini kullandı.