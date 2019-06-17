Gençlerin çifte karne sevinci
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi tarafından 9.su düzenlenen KARNEVAL etkinliği gençlerin karne mutluluğuna bir mutluluk daha ekledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi tarafından 9.su düzenlenen KARNEVAL etkinliği gençlerin karne mutluluğuna bir mutluluk daha ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinde geleneksel olarak 9.su düzenlenen KARNEVAL Etkinliğinde karne alan gençlere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler verildi.
Tatile mutlu başlamaları için düzenlenen programın ardından gençler halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışı ve Osmanlı oyunu olan Matrah gibi çeşitli oyunlarla bir yılın stresini attılar. - KAYSERİ
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