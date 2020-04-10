Gençlerin doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis sanarak kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

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Gençlerin doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis sanarak kaçtığı anlar kamerada
6 saat önce
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzeterek kaçmaya başladı.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzeterek kaçmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ilgiyle izlendi.
Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, mahalle aralarında gezinmeye başladı. Bu sırada sokağa giren doğal gaz dağıtım firmasına ait araç, üzerinde bulunan mavi çizgiler ve siren sisteminden dolayı polis aracına benzeten gençler, ceza yememek için kaçmaya başladı. Sokakta bulunan diğer kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:10 Kaynak: DHA
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