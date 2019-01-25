Gençlerin Eğitimine Kılavuz Oluyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü gençlik projesi "Kılavuz Gençlik",2018 yılında gençliğe yönelik yaptığı eğitim faaliyetleriyle, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim yolunda kılavuz oldu. Kocaeli ve ülke gençliğine rol model olan "Kılavuz Gençlik Projesi" her geçen yıl çalışmalarını katlayarak yoluna devam ediyor. İlkokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik, salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kurslar başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren "Kılavuz Gençlik" modeli eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiriyor.

BİLGİEVLERİ

Bilgievleri, Kılavuz Gençlik Modeli'nin, üçüncü nesil sosyal belediyeciliğin eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine destek olan, nesillerin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan, okul ve okul sonrası zamanları programlayan, dezavantajlı çocukları eğitim hayatına kazandırma çabası gösteren bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor. Uygulama alanında, Değerler Eğitimi, Bilgi Destek Programları, Kulüp Faaliyetleri, Okul-Bilgievi İşbirliği, Yaz Etkinlikleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler olmak üzere yedi ana eksende hizmet veriyor. Bu kapsamda 2018 yılında 27 bin 641 öğrenci Bilgievleri'nden eğitim aldı.

AKADEMİ LİSE

Kılavuz Gençlik Modeli'nin lise öğrencilerine yönelik faaliyet veren Akademi Liseler ise gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimlerine katkı sağlayarak, başarılı, özgüvenli, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirme oluşturma hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programları, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, enstrüman kursları, okuma grupları, duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık okulu atölyeleri ve uzman PDR personeli ile rehberlik alanında seminer ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.2'si İzmit ilçesinde olmak üzere toplam 5 ilçede 6 Akademi Lise hizmet veriyor. 2018 akademik yılı içerisinde 10 bin 692 öğrenci ön başvuru yaparken, 3 bin 809 öğrenci bu hizmetten faydalandı.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE

Kılavuz Gençlik Modeli'nin üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar yapan Akademi Üniversite birimi gençlerin farklı disiplinler çerçevesinde entelektüel, sosyal, kişisel ve manevi alanda gelişimine katkı sağlamak amacı ile tasarlanmış bir gençlik modeli. Akademi bünyesinde hedef kitleyi oluşturan üniversite gençlerine yönelik sosyal ve yabancı diller alanında eğitim ve seminerler düzenlenerek dünyaya bakış açılarının ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 2018 yılında Akademi Üniversite birimi, Akademik YDS Kursları, İslam Düşüncesi Okumaları, Siyasal Düşünceler, Tarihi Okumaları, Tematik Kamplar ve Motivasyon Kampları gibi başlıklar altında birçok gence hizmet verdi.

SPOR OKULLARI

Kılavuz Gençlik Modeli spor eğitimi konusunda da gençlere kılavuz oluyor.Spor Okulları Projesi ile çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmak, egzersize ve spora yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve yurt sevgisi dolu bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini oyun ve spor yoluyla destekleyerek sağlıklı yaşamı özendirme ve spor kültürü oluşturulmak hedefleniyor. Yetenekli öğrenciler tespit edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübünde lisanslı sporcu olmaları sağlanırken, 2018 yılında 13 bin 692 kız, 14 bin 385 erkek olmak üzere toplam 28 bin 80 öğrenci spor okullarında eğitim aldı.

GENÇLİK KAMPLARI

Bir eğitim yuvası olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, bu güne kadar 76 bini 60 misafiri ağırladı. Diriliş kamplarının yapım aşamalarında doğanın hiçbir şekilde tahrip edilmemiş olması en büyük özelliği olarak dikkat çekiyor. Betona hiçbir şekilde yer verilmemiş kamplar, gelen gençlerin kısa bir süreliğine de olsa şehrin kalabalığından ve beton yapılardan uzak kalmasına imkân sağlıyor. Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde Diriliş Kampları'nda öğrenciler aldıkları eğitimi doğal ortamlarda birbiriyle mütalaa etme şansı buluyor.