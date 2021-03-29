Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı - Son Dakika

Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı

29.03.2021 14:55
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir grup genç, engelli hayvanlar için kendi el emekleriyle 15 adet yürüteç yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir grup genç, engelli hayvanlar için kendi el emekleriyle 15 adet yürüteç yaptı.

Kocaeli'de AK Parti Gebze Gençlik Kolları bünyesindeki gençler, hayvanlar için örnek bir projeye daha imza attı. 'Mutluluğa bir adım at' sloganıyla yola çıkan gençler, yürüyemeyen engelli hayvanlar için kolları sıvadı. İlk başta malzemeleri toplayan gençler, kendi atölyelerinde, el emekleriyle 8 kedi, 7 köpek olmak üzere toplamda 15 yürüteç yaptı. Daha sonra gençler, kendi elleriyle yaptıkları bu yürüteçleri engelli hayvanlara takarak, onların daha rahat bir şekilde yürümelerine yardımcı oldu. Sokak hayvanları için 'Mutluluğa bir adım at' projesini icra ettiklerini söyleyen AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, "Projemizi icra etme noktasında bizlere destek veren kıymetli ilçe başkanımız Recep Kaya'ya ve Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'e çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları bizler için çok değerli. Bu değeri hissetmek ve hissettirebilmek adına bugüne kadar bir çok çalışmaya imza atmaya gayret ettik. Bu konudaki hassasiyetimiz devam ederek, bu konudaki çalışmalarımız hız kazanarak devam edecektir inşallah" dedi.

"Gençlerimiz hayırlı çalışmalarına devam ediyor"

Gençlerin son dönemde güzel projeler ürettiklerinin altını çizen AK Parti Gebze İlçe Başkanı Başkanı Recep Kaya ise "Daha önce sokak hayvanlarına yapmış oldukları barınaklarla gündeme gelmişlerdi. Çok da güzel, hayırlı bir çalışma olmuştu. Bu hayırlı çalışmalarına devam ediyor gençlerimiz. 'Hayvanlara merhameti olmayanın insanlara merhameti olmaz' düsturuyla bir mutluluk olsun diye hayvanlarımıza böyle güzel bir proje hazırlamışlar. Çok külfetli olan bu çalışmayı kendileri çok daha cüzi rakamlardan oluşturarak hayvanlarımıza destek oluyorlar. Ben bu örnek çalışmaları yapan genç kardeşlerimizi, diğer gençlere de örnek olması amacıyla önemsiyorum ve genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Her türlü canlıyı bize Allah'ın emaneti olarak kabul ederiz"

Gençlerin duyarlı çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Bugün burada bir gönül icadını görüyoruz. Canı yaşatmak, cana can katmak amacıyla yola çıkılmış bu çaba için çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen Gençlik Kolları Başkanımız ve çalışma ekibine ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir aşk işi, bir sevda işi. Bu bir insana hizmet etmenin yanında hayvana da hizmet etmenin bir gayretidir. Biz öyle bir inancın, öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki, bizim peygamberimiz ordusuyla sefere giderken, yavrularını emzirmekte olan bir kediyi görünce, onları rahatsız etmemek amacıyla ordusunun yönünü değiştirmiştir. Böyle bir peygamberin ümmeti olarak, o medeniyetin mensupları olarak biz her türlü canlıyı bize Allah'ın emaneti olarak kabul ederiz ve o emaneti en iyi şekilde yaşatmak için çaba gösteririz. Bu çabanın bir parçası olan bu çalışmayı yapan tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı
Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı

Hisarcık, Engelli, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlerin elleriyle yaptığı yürüteçler 15 engelli hayvanı hayata bağladı - Son Dakika


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