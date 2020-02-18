Gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi için protokol imzalandı

7 saat önce

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi için protokol imzalandı, System.String[]

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.


Protokol ile örgün ve yaygın eğitim kapsamında spor eğitim ve öğretim faaliyetlerinde İlçe Milli Eğitim ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, sportif ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil alanlarda yeteneklerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.


Sporun tabana yayılmasının bir aşama olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, "2023 eğitim vizyonumuz kapsamında Spor, Sanat ve Kültürle Tam Öğrenme Projesi ile yapmış olduğumuz etkinliklerde başarılı sonuçlar elde ettik. Öğrencilerimizi sporun her alanında iddialı olmasını temel bir hedef ve öncelik sayıyoruz" ifadelerinde bulundu.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da, "Beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanında faaliyetlerin güçlendirilmesi için her türlü işbirliği içerisindeyiz. Çocuklarımızı spora yönlendirerek ilçemiz adına büyük başarılara imza atmak istiyoruz ve tüm Beden öğretmenlerimize ve okul Müdürlerimize destekleri icin teşekkür ediyorum" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Kumluca Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Spor Sahaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin ve diğer mekanların sportif ve kültürel değerlerimizin kazandırılmasına yönelik faaliyetlerinde ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okullara gerekli desteği verilecek. Okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılması amaçlanıyor. - ANTALYA

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]