Gençlerin Estergon Kalesi'nde tehlikeli oyunu
9 saat önce
Gençlerin Estergon Kalesi'nde tehlikeli oyunuANKARA - Ankara'da uzun merdivenlerden bisikletlerle inen gençler canlarını hiçe sayarak bu anları kayıt altına alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:49 Kaynak: İHA
Gençlerin Estergon Kalesi'nde tehlikeli oyunu
ANKARA - Ankara'da uzun merdivenlerden bisikletlerle inen gençler canlarını hiçe sayarak bu anları kayıt altına alıyor.
Keçiören'in en işlek caddelerinden biri olan Fatih caddesinin kenarında bulunan Estergon Kalesinin dik merdivenlerinden bisikletle hızlı bir şekilde inen çocuklar, canlarını ve yoldan araba geçme ihtimalini düşünmeden bu anları kameraya kaydetti. Gençler, bisikletlerle resmen ölüm yokuşundan inerken yanlarında bulunan arkadaşları ise o anları kameraya kaydederek yönlendirdi. Olay esnasında yoldan araba geçmemesi ve çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması olası bir kazayı önledi.
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