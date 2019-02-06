Gençlerin Geleneksel Sporlara İlgisi Arttı"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Son dönemde gençlerin geleneksel sporlara ilgisinin arttığını gözlemliyoruz.

ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Son dönemde gençlerin geleneksel sporlara ilgisinin arttığını gözlemliyoruz." dedi.



Kazancı, 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları'na katılmak üzere geldiği Kastamonu'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim olarak yaklaşık 2,5 yıldır görevde bulunduklarını söyledi.



Federasyonu ileriye taşımak için maddi ve manevi açıdan ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Kazancı, göreve geldikten sonra federasyonunun bütçesini beş kat artırdıklarını vurguladı.



Gerçekleştirilen etkinlik sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Kazancı, "Bazı branşlarda yapılan etkinlik sayısı yüzde 400'lere kadar yükseldi. Ilgaz'daki kızak yarışları da bu organizasyonlardan biri. 600 yıllık tarihi olan yarışlar, inşallah bundan sonra da katılımın artmasıyla yüzyıllarca devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Kazancı, "Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak, bize ait kültürlerin, değerlerin, spor branşlarının Türkiye ve dünyada tanıtılması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Son dönemde gençlerin geleneksel sporlara ilgisinin arttığını gözlemlediklerini belirten Kazancı, "Ertuğrul ve Tozkoparan dizileriyle gençlerin okçuluğa ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul'daki okçular vakfımıza teveccüh ve takibin sonucunu gözlemliyoruz. Etnospor Kültür Festivalleri'nde katılımın yoğunluğundan bu teveccühü görüyoruz. İnşallah bu etkinlikler Türkiye sathına yayılıyor." dedi.



"Kültürel etkinlikleri sergileyebileceğimiz tesisler inşa ediyoruz"



Geleneksel sporları ve kültürel etkinlikleri sergileyebilecekleri tesisler de inşa ettiklerini anlatan Kazancı, şunları kaydetti:



"Son olarak Ankara'da 32 dekar arazide federasyon olarak geleneksel sporların yapılabileceği bir tesis inşa ettik. Halkımız, bu tesiste federasyon kapsamındaki spor dallarını ifa edebilecek. İnşallah İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yan tarafındaki bir tesisimiz de devam edecek. Sadece Ankara ve İstanbul değil, diğer ilerimizde de benzer tesis çalışmaları sürecek."

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