"Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" Erasmus Projesi tanıtıldı - Son Dakika

"Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" Erasmus Projesi tanıtıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi için ülkenin birçok ilinde tenis oynatarak katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi için ülkenin birçok ilinde tenis oynatarak katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonunun "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" adlı Erasmus Projesi Ankara Tenis Kulübü'nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Başkan Durmuş, yıllardır hedeflerine ulaşabilmek için birçok proje yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi adına çok çalışan, çok üreten, çok başarılı sporcularımızın temsil edilebildiği şekilde ülkemizi iyi yerlere taşıyabilmek adına, ülkemizin birçok ili ve bölgesinde tenis oynatarak bu sporun gelişimine destek sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Durmuş, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, belediyelerin tenis tesisleri yapmasıyla birlikte ortak projeler ürettiklerini ifade ederek, "Belediyelerimize gidip onların kort yapmasını antrenör tesis etmesini bize yer açmalarını bizlerin de o kortları doldurabilecek antrenörlerin eğitimlerini sağlayıp geleceğin yeteneklerini yetiştirebileceğimizi söyledik. Bunu hep gerçekleştirdik ama elbetteki yeterli değil." dedi.

Türkiye'nin bir tenis ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini anlatan Durmuş, "Türkiye her gün spor anlamında çok büyük aşamalar kat ediyor. Tenis de bu branşlardan biri. Federasyon olarak bakanlığımızın, valiliklerimizin, belediyelerimizin vermiş olduğu desteklerin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ama yetmeyeceğini herkesin katılımcı olabileceğini, herkesin katılmak ve kendince katkı sağlayabileceğine inandığımız bir yol izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Tenis Federasyonu'na Avrupa Birliği projelerinde büyük destek verdiğini dile getiren Durmuş, "Bu projemizde gençlerimizin kariyer odaklı gelişimine destek olmak için tenisi seçtik. 2 yıl sürecek bu projemizde 5 ilden; Ağrı, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin olmak üzere tenise hiç başlamamış gençlerimizden 20'şer sporcunun tenise başlamalarını sağladık." şeklinde konuştu.

Durmuş, tenise yeni başlamış bu gençleri kortlarda görmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Başkan Durmuş, "2 yıl sürecek projenin sonucunda Avrupa'da yine bu kampları düzenleyip çocuklarımızın gelişimini de orada tamamlamaya devam ettireceğiz. Bize destek veren Dışişleri Bakan Yardımcımız Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'ya, Ulusal Ajansımızın temsilcilerine, değerli antrenörler, federasyonun değerli mensupları ve sporculara, katılımcılara teşekkür ediyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.

Erasmus, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım' Erasmus Projesi tanıtıldı - Son Dakika Spor

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