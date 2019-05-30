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Gençlerin gözde mesleği kabin memurluğu

22 dakika önce

Freebird Hava Yolları, uçuşlarında görev alacak yeni kabin memurlarını belirlemek için Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine sınav ve mülakat düzenledi.

Gençlerin gözde mesleği kabin memurluğu, System.String[]
Freebird Hava Yolları, uçuşlarında görev alacak yeni kabin memurlarını belirlemek için Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine sınav ve mülakat düzenledi.

Yılda yaklaşık 1 milyon yolcuyu filosundaki uçaklarla 26 ülkede 170 noktaya taşıyan uluslararası bir charter havayolu şirketi olan Freebird Hava Yolları, önceki yıllarda eğitimde iş birliği anlaşması yaptığı Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerinin uçuşlarda kabin memuru olarak istihdamı için Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa ve İstanbul yerleşkelerinde yazılı sınav ve ardından sözlü mülakat düzenledi.

Kapadokya Üniversitesinin, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerinin eğitim ve istihdamı için Freebird Hava Yollarının yanı sıra Türkiye'nin önde gelen firmaları ile de anlaşması bulunduğu ifade edilirken, mülakatlarda olumlu bulunan öğrencilere istihdam garantisi verildiği vurgulandı.

Kapadokya Üniversitesi'nin Mustafapaşa'daki yerleşkesinde mülakata giren öğrenciler ise bu okul sayesinde hayallerine kavuşmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:41 Kaynak: İHA
Kapadokya, Güncel
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