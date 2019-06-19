Son Dakika Haberleri: Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı
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Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

1 saat önce

BURSA'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı.

Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı, System.String[]
BURSA'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mekanda alkol aldıktan sonra dışarı çıkan 6 genç, ödedikleri hesap yüzünden kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., B.Ö., O.Ş. ve İ.S., C.M. ile D.F.'yi dövdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar C.M. ve D.F., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: DHA
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