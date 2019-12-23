Gençlerin 'İyilik Ağacı' büyüyor - Son Dakika

Niğde Gençlik Merkezinden gençler, 'Gençlerin İyilik Ağacı' Projesi kapsamında yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı ninenin evini temizleyip yardımcı oldular.



Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan etmesinin ardından gönüllü gençler dur durak bilmiyor.



Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Niğde Gençlik Merkezindeki 15 gönüllü genç İlhanlı Mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Kamuran Turgut'a misafir oldu.



'Gençlerin İyilik Ağacı' Projesi kapsamında gençler tarafından Kamuran Turgut'un evini ve bahçesi temizlendi. Gençlik Merkezi Şube Müdürü Turan Sayın ve 15 gönüllü genç evde yaptıkları temizlik sonunda Kamuran Turgut'la birlikte sohbet etti.



Gençlik Merkezi Şube Müdürü Turan Sayın açıklamasında, "Bakanlığımız 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesi münasebetiyle 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında yalnız yaşayan Kamuran ninemize misafir olduk. Kendisinin gönül dünyasına girmeye çalıştık. Evin temizliğini yaptık. Hamd olsun bu gençlerle beraber böyle güzel işlere imza atıyoruz. Gençlerimize büyüklerine karşı saygıyı, yaşlılarımıza hürmeti, kimsesiz teyzelerimize, amcalarımıza bu noktada sahip çıkma duygusunu, aidiyet duygusunu aşılamak için böyle bir etkinlik yaptık" diye konuştu. - NİĞDE