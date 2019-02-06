Son Dakika Haberleri: Gençlerin İyilik Ağacı" Projesi

Gençlerin İyilik Ağacı" Projesi

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında bazı gençler, ilçe devlet hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Gençlerin İyilik Ağacı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında bazı gençler, ilçe devlet hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında, Suşehri ilçesi Gençlik Merkezi üyeleri, Suşehri Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretteki amaçlarının hastalara moral vermek olduğunu ifade eden Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, şunları kaydetti:

"Tedavi gören ve yatan hastalara bir nebze olsun moral vermek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bizim buradaki amacımız tedavi sürecinde hastalarımızın yüzlerinin gülmesine vesile olmak. İlçemiz Devlet Hastanesi yönetimine ve personeline desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Sivas, Suşehri, Güncel
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