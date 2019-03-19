Son Dakika Haberleri: Gençlerin Kariyeri Yetkinlikleriyle Şekillenecek

Gençlerin Kariyeri Yetkinlikleriyle Şekillenecek

37 dakika önce

– Kariyerin artık doğrusal bir düzeyde ilerlemediğini söyleyen Dr. Ecmel Ayral, "Kariyerden ziyade yetkinliklerinize ve değerlerinize odaklanın" dedi.

Gençlerin Kariyeri Yetkinlikleriyle Şekillenecek, System.String[]
– Kariyerin artık doğrusal bir düzeyde ilerlemediğini söyleyen Dr. Ecmel Ayral, "Kariyerden ziyade yetkinliklerinize ve değerlerinize odaklanın" dedi.

Araştırma ve değerlendirme kurumu Odgers Berndtson'ın düzenlediği 'Bir Gün CEO' programı kapsamında 'Kaos Ortamında Geleceğe Hazırlanmak Paneli' İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin ve liderlerin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte teknolojideki, sosyal ve toplumsal yaşantımızdaki değişimlerin iş dünyasına, iş yapış şekilleri etkileri ve ortak akıl, iş birliği ortamı yaratılarak farklı nesillerden yeteneklerin yeni dünyanın başaran iş modellerini nasıl birlikte tasarlayabileceği tartışıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Deniz Kantur'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Panele, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Metehan Sekban katıldı.

"BECERİLER SÜREKLİ ESKİYOR, DEĞİŞİYOR"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, "Odgers Berndtson 'Bir Gün CEO' programı, yeni nesil yeteneklere farklı bakış açıları ve yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor. Bu da çok önemli. Artık dünyanın değişim hızında becerilerimizin önemi kalmıyor. Beceriler sürekli eskiyor, değişiyor. Öğrenmeyi öğrenmek ve gelişimi sürekli kılmak odak noktası haline geliyor. Bir Gün CEO programının arkasında yatan süreç de öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini daha derinlemesine tanımasına, değerlendirmesine ve sahip olduğu yetkinliklerle, değerleri ve tutkusuyla ne yapmak istediğini sorgulamasına ve bugünü ile geleceği arasında daha sağlam bir köprü kurmasına imkan veriyor" dedi.

BAŞARI, DEĞERLERİNİZLE UYUMLU ÇALIŞTIĞINIZDA GELECEKTİR

Genç yeteneklere gelecek iş yaşamları ilgili de önerilerde bulunan Dr. Ecmel Ayral, "Artık kimsenin kariyeri doğrusal bir düzeyde ilerlemiyor. Kariyerden ziyade yetkinliklerinize ve değerlerinize odaklanın. Severek, inanarak ve değerlerinizle uyumlu çalıştığınızda, çözüm üretmeye ve katma değer yaratmaya odaklandığınızda zaten başarı gelecektir. Sahip olduğunuz yetkinliklerle yaptığınız iş arasında köprüler yaratın" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:44 Kaynak: DHA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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