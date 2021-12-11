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Gençlerin kavgası hastanede bitti - Son Dakika

Gençlerin kavgası hastanede bitti

11.12.2021 20:46
Gençlerin kavgası hastanede bitti

Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavga eden gençlerden biri yaralandı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavga eden gençlerden biri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken olaya karışan şüpheliler polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Madenci Anıtı önünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yabancı oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda gençlerden biri yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahale etmesinin ardından taraflar ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan diğer şüpheliler polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Gençlerin kavgası hastanede bitti
Gençlerin kavgası hastanede bitti

Zonguldak, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin kavgası hastanede bitti - Son Dakika


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