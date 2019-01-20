Son Dakika Haberleri: Gençlerin Kavgası Kamerada

Gençlerin Kavgası Kamerada

1 saat önce

Denizli'de iki grup arasında kavga çıktı.

Denizli'de iki grup arasında kavga çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı'nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, kavga, Güncel
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