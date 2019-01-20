Gençlerin Kavgası Kamerada
1 saat önce
Denizli'de iki grup arasında kavga çıktı.
Denizli
'de iki grup arasında kavga
çıktı.
Olay, Merkezefendi
ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı'nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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