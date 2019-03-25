Son Dakika Haberleri: Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti.. 1 Kişi Ağır Yaralandı. Kavga Anı Kameraya Böyle Yansıdı

Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti.. 1 Kişi Ağır Yaralandı. Kavga Anı Kameraya Böyle Yansıdı

1 saat önce

Gençlerin kavgası kanlı bitti.

Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti.. 1 Kişi Ağır Yaralandı. Kavga Anı Kameraya Böyle Yansıdı, System.String[]
Gençlerin kavgası kanlı bitti.. 1 kişi ağır yaralandı. Kavga anı kameraya böyle yansıdı
Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavga bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

KARAMAN - Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde elektrikli bisikletle gelen 2 kişi okuldan çıkan öğrencilerin arasında bulunan bir gençle kavga etmeye başladı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muammer Yasin K. (18), çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen gencin hemen ameliyata alındığı bildirildi. Polis, olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kavgaya karışanların olay yerinde bırakarak kaçtıkları elektrikli bisiklet ise otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:19 Kaynak: İHA

Karaman, kavga, 3. Sayfa
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