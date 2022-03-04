Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu - Son Dakika
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Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu

04.03.2022 10:57

Arnavutköy'de ara sokakta kavga eden gençler birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldırdı.

Arnavutköy'de ara sokakta kavga eden gençler birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Nişan Sokak üzerinde yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavga da birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldıran gençler cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavga esnasında bir kaldırım taşının park halindeki otomobile geldiği de görüntülere yansıdı.

(Batuhan Toprak-İHA)

Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu
Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu
Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu

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Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu... O anlar kamerada Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu... O anlar kamerada Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu - Son Dakika


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