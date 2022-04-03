Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

03.04.2022 11:43

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki parkta meydana gelen olayda 50 yaşındaki İbrahim Aktaş, 30 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan gençleri kurtarmak için araya girdi. Olay yerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki parkta meydana gelen olayda kavga eden husumetli 2 grup, pala, demir levye, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Parkta oturan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş ise kavgayı ayırmak istedi.

Tüm mahallenin amcasıydı! Gençleri döven 30 kişilik gruba engel olmak isterken kalp krizi geçirip öldü

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİREN MEMUR KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Ancak kalabalığın arasında kalan Aktaş, fenalaşarak yere yığıldı. Aktaş'ı fark eden taraflar ayrılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ekipler, Aktaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Kavgada ise 3 kişi hafif yaralandı.

Tüm mahallenin amcasıydı! Gençleri döven 30 kişilik gruba engel olmak isterken kalp krizi geçirip öldü

''TÜM MAHALLELİNİN AMCASIYDI''

İbrahim Aktaş'ın yeğeni Cihan Aktaş, mahalleden arkadaş olan 5 gencin parkta saldırıya uğradığını belirterek, "30 kişilik grubun saldırısına uğruyorlar. Çocukları sopalarla, demirlerle dövmüşler. O sırada benim de amcam parkta oturuyor. Olayı ayırmak ve sakinleştirmek isteyince kendisi fenalaşmış ve kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Amcam, tüm mahallelinin amcasıydı, herkes ona 'İbrahim amca' diye seslenirdi" dedi.

Kavganın 15 gün önce yaşanan bir kavganın devamı olduğunu söyleyen Aktaş, "Onların bir akrabaları, ayağından bıçaklanmış. Daha sonra o olayda şüpheli kişi, serbest kalmış. Onlar da parkta, ayağından bıçaklanan akrabalarını hastaneye götüren çocuğu görüyorlar ve onun bıçakladığını düşünüp saldırıyorlar" diye konuştu.

Tüm mahallenin amcasıydı! Gençleri döven 30 kişilik gruba engel olmak isterken kalp krizi geçirip öldü
YORUMLAR
500
Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor ANKARA 3 AYLIK BEBEĞİN BEYNİNİ SARAN TÜMÖR TEMİZLENDİ ANKARA 3 AYLIK BEBEĞİN BEYNİNİ SARAN TÜMÖR TEMİZLENDİ

Araştırma Hastanesi, İbrahim Aktaş, Kalp Krizi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 11:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement