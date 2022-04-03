Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki parkta meydana gelen olayda kavga eden husumetli 2 grup, pala, demir levye, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Parkta oturan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş ise kavgayı ayırmak istedi.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİREN MEMUR KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Ancak kalabalığın arasında kalan Aktaş, fenalaşarak yere yığıldı. Aktaş'ı fark eden taraflar ayrılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ekipler, Aktaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Kavgada ise 3 kişi hafif yaralandı.

''TÜM MAHALLELİNİN AMCASIYDI''

İbrahim Aktaş'ın yeğeni Cihan Aktaş, mahalleden arkadaş olan 5 gencin parkta saldırıya uğradığını belirterek, "30 kişilik grubun saldırısına uğruyorlar. Çocukları sopalarla, demirlerle dövmüşler. O sırada benim de amcam parkta oturuyor. Olayı ayırmak ve sakinleştirmek isteyince kendisi fenalaşmış ve kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Amcam, tüm mahallelinin amcasıydı, herkes ona 'İbrahim amca' diye seslenirdi" dedi.

Kavganın 15 gün önce yaşanan bir kavganın devamı olduğunu söyleyen Aktaş, "Onların bir akrabaları, ayağından bıçaklanmış. Daha sonra o olayda şüpheli kişi, serbest kalmış. Onlar da parkta, ayağından bıçaklanan akrabalarını hastaneye götüren çocuğu görüyorlar ve onun bıçakladığını düşünüp saldırıyorlar" diye konuştu.