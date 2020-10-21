Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi - Son Dakika

Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi

21.10.2020 08:19
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi, System.String[]

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayının ortasında deniz sezonu devam ediyor. Sahilin keyfini en çok çocuklar çıkartıyor. Konyaaltı sahiline gelen gençler, kayalıkların üzerine tırmanarak kendilerini denize bırakıyor. Deniz seviyesinden 1 metre kadar yüksekteki kayalığa çıkabilmek için ip ve zincirle düzenek hazırlayan gençler, önce tırmanıyorlar sonra da kayaların üzerinden kendilerini suya bırakıyor. Gençlerin tehlikeli atlayışını ise arkadaşları cep telefonlarına kaydediyor.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Ertuğrul Hoşkeser (62), görüntünün endişe verici olduğunu söyledi. Hoşgezer, "Tehlikeli atlayışlar yapıyorlar. Aslında oraya tırmanmak başlı başına tehlike. Bir de kolay tırmanmak için düzenek hazırlamışlar" dedi.Akrabalarının yanında tatil yapan Eylül Ateşli (30) ise denize atlayanları merakla izlediğini söyledi. Ateşli, "Ben de oraya çıkmak istiyorum. Merak ediyorum. Birazdan deneyeceğim" diye konuştu.

Arkadaş grubuyla Ukrayna'dan tatile gelen Vitalii Kolesnyk (23) da kayaya tırmanıp suya atladı. Denize atladığı noktanın çok yüksek olmadığını düşündüğünü belirten Ukraynalı turist, "Çocuklar atlıyordu, ben de çıkıp atladım. Korkutucu değil" dedi.


Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi

Cep Telefonu, Konyaaltı, Antalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi - Son Dakika

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