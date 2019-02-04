Gençlerin Kimlikleri Belirlendi
21 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede bulunan otomobilden cenazeleri çıkarılan 3 gencin kimlikleri belirlendi.
Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde derede bulunan otomobilden cenazeleri çıkarılan 3 gencin kimlikleri belirlendi. Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes
Çayı Akköy
geçidinde sulara kapılarak kaybolan 17 AAC 010 plakalı otomobil yapılan çalışmaların ardından bulunarak sudan çıkarıldı. 4 gencin olduğu öne sürülen araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan cenazelerin tanıdıkları tarafından teşhisi yapıldı. Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi
2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın
'a (16) ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Öte yandan kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt (15) için arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayacak.
(Murat Yüksel
- Cenk İşver - Erol Güngördü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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