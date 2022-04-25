Gençlerin "kız" kavgası, meydan muharebesine döndü - Son Dakika
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Gençlerin "kız" kavgası, meydan muharebesine döndü

25.04.2022 10:40

Gençlerin "kız" kavgası, meydan muharebesine döndüBURSA Bursa'da bir grup genç, "kız" meselesi yüzünden birbirine girdi.

Gençlerin "kız" kavgası, meydan muharebesine döndü

BURSA Bursa'da bir grup genç, "kız" meselesi yüzünden birbirine girdi. Birbirlerine acımasızca vuran gençlerin bu kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir grup genç, "kız" meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine acımasızca vururken arkadaşlarının kavga ettiğini görenler diğer gençler, kavgaya dahil oldu. Olay yerinde tesadüfen bulunan polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü
Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü
Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü
Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü

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Polis, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin 'kız' kavgası, meydan muharebesine döndü - Son Dakika


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