Son Dakika Haberleri: Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gezmeye çıkan aynı arkadaş grubundan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gezmeye çıkan aynı arkadaş grubundan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, birlikte gezdiği arkadaşı E.E.'nin (15) kullandığı 20 BE 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletler devrilirken, Aslan'ın motoru, yol kenarındaki tarlaya sürüklendi. Sürücülerden Mehmet Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, E.E. ise yaralandı. Motosikletlerde bulunan F.G. ve M.B.A. da yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Aslan'ın cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:24 Kaynak: DHA
Merkezefendi, Mehmet Aslan, Denizli, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]