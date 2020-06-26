Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi - Son Dakika

Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi

- Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi Pendik Millet Bahçesinde sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği Pendik Millet Bahçesinde bir araya gelen genci yaşlısı vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak kitap okudu.

- Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi

Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

Pendik Millet Bahçesinde sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği

İSTANBUL - Pendik Millet Bahçesinde bir araya gelen genci yaşlısı vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak kitap okudu. Gençlerin etkinlikte oku kareografisi oluşturarak kitap okuduğu anlar havadan görüntülendi. Öte yandan Pendik Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara kitap hediye edildi.

Pendik'te 7'den 70'e vatandaşlar, Millet Bahçesinde bir araya gelerek hep birlikte kitap okudu. Açık havada kitap okuma etkinliği, 29 Haziran'da kütüphanelerin açılacağını duyurmak için Pendik Belediyesi tarafından düzenlendi. Sosyal mesafe kuralına uyulan etkinliğe Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve yazar Hayati İnanç da katıldı. Açık havada kitap okuma etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından hep birlikte kitap okudu. Yazar Hayati İnanç, etkinliğe katılan gençlere yaptığı konuşma ile seslendi. Millet Bahçesinin amfisinin önüne gelen gençler, yerde "oku" yazısı oluşturacak şekilde kareografi yaparak yerde oturup kitap okudu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılımcılarla beraber kitap okudu. Etkinliğe katılan vatandaşlara kitap hediye edildi.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yeni tedbirli hayata başlamayla ilgili, okumayla başlamak istedik. Dolayısıyla böyle bir okuma organizasyonu gerçekleştirdik. Hem de Pendik'te ilk defa halkın kullanımına açtığımız millet bahçesinde bu gök kubbenin altında millet bahçesinin kucağında böyle bir okuma etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Beklediğimizden fazla talep oldu herhalde gençlerimiz bunu özlüyorlar. Biz de bu özlemleri gidermek adına daha fazla organizasyon yaparak bunların hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"29 Haziran itibariyle kütüphanelerimizi sayılarını arttırarak açıyoruz"

Pendik halkının kitaba ve kütüphaneye olan ilgisi hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "29 Haziran itibariyle kütüphanelerimizi açıyoruz. Hem de sayılarını arttırarak açıyoruz. Pendik'in nüfusunun beşte birinin kütüphanelerimize üye olduğu bir ilçedeyiz. Hamdolsun gençlerimizin kütüphane talepleri bizi memnun ediyor. Biz de o memnuniyetimizi onların hizmetine fazla kütüphane açarak katkı sunmaya çalışıyoruz ve bu sayıları daha da artıracağız İnşallah" diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğine katılan bir genç, "Kitap okumak bence herkes için iyi bir şey. Herkes okuduğu kitaplarla, okuduğu şeylerle kendi yolunu belirliyor. Ben şu yaşıma kadar hem şiir yazıyorum hem yazı yazıyorum. Yazı yazmakla da şiir yazmakla da insan kendi ürünlerini belli eder. Kitap okumak da insanlar ekstra şeyler katar. Mesela çevremizdeki bir şeyin kitap okuyarak daha ince ayrıntısına varabiliriz. Hayatımızı anlayabiliriz. Yaşamak bence kitap okumaktan ve duygularımızı ifade edebilmekten geçer. Geçmişteki çoğu yazarımız bize tarihimizi milletimizi kitaplarla anlattı o yüzden bizim de bunları okuyup anlamamız gerekiyor. Pendik Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum bize katkıda bulunduğu için. Kitap okumamıza daha çok yardım ediyorlar okuldaki kütüphanelerimiz, Pendik'teki kütüphanelerimiz bize yardım ediyor" dedi.

Kitap okuma etkinliğinden dolayı Pendik Belediyesi'ne teşekkür eden Rabia Aytek "24 yaşındayım, Güzel Sanatlar fakültesi Türk Musikisi bölümüne yerleşen Türkiye'de bir ilk otizmliyim. Kitap okuma etkinliğine katıldım bugün çok mutlu oldum. Kitap okumayı da çok seviyorum" dedi.

Pendik Millet Bahçesi Amfisinde vatandaşların hep beraber kitap okuması ve yerde oturarak 'oku' yazacak şekilde kareografi oluşturup kitap okuyan gençler drone ile havadan görüntülendi.

Millet Bahçeleri, Pendik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 09:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika

15:31 Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:38 Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:36 Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:47 Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 09:41 Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi 07:32 Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu 01:17 Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
15:30
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
15:25
Galata Kulesi'ni ve Taksim Meydanı'nı satmayı başaran tarihin en büyük dolandırıcısı: Sülün Osman
15:24
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
15:23
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
15:08
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
14:44
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
14:37
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
14:22
Efsane futbolcunun resmi önünden paylaşım yaptı: Tek hayalim seni bulmak
14:21
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
14:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 15:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]