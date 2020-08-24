Gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobile tutunan patenci gençlerin yolculuğu tehlike oluşturdu.
Eskihisar yolunda seyir halindeki bir otomobilin iki yanına tutunarak ilerleyen patenci 6 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, patenci gençlerin hareket halindeki otomobile tutunarak bir süre ilerlediği görülüyor. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona eriyor.
Sürücüler, araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere tepki gösterdi.