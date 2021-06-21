Gençlerin sağanak yağmur altında süs havuzu keyfi - Son Dakika

Eskişehir'de serinlemek için girdikleri süs havuzunda oynarken başlayan yoğun yağmura aldırış etmeyen gençlerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Eskişehir'in Batıkent mahallesinde güneşli havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak için süs havuzuna giren 14 yaşındaki 2 genç arkadaş, öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağışa havuzda yakalandı. Şiddetli yağmura aldırış etmeyen Arda ve Oğuzhan isimli arkadaşlar, dakikalarca süs havuzunun içerisinde vakit geçirdi. Hem kıyafetli hem de kıyafetsiz olarak suya giren gençler, görenleri şaşkına çevirdi. Islanan kıyafetlerindeki suyu yağmur altında sıkmaya çalışan arkadaşların mutluluğu ise kameralara yansıdı. Hallerinden memnun olan gençler, eğlendiklerini ifade ederek, "Serinlemek için girdik. Sonra yağmur başladı. Böyle vücudumuzda çivi gibi olur. Havuz içi sıcak, dışarısı soğuk" diyerek hislerini anlattı. - ESKİŞEHİR