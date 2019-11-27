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Gençlerin selfie çekmek uğruna merdivenlerden düştüğü anlar kamerada

6 saat önce

Gençlerin selfie çekmek uğruna merdivenlerden düştüğü anlar kameradaİSTANBUL - Beyoğlu'nda tarihi Galata Kulesi'ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç dengesini kaybedip düştü.

Gençlerin selfie çekmek uğruna merdivenlerden düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda tarihi Galata Kulesi'ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç dengesini kaybedip düştü. Gençlerin düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 12 Kasım'da Galata Kulesi'nin önünde bulunan meydanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tarihi Galata Kulesi'ni görmeye gelen 2 genç selfie çekmek için yan taraftaki inşaatta boşta duran basamaklı merdiveni alıp üzerine çıktı. Merdivenlerin üzerine beraber çıkan gençler selfie çekerken dengelerini kaybederek yere düştü. Gençlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Şahıslardan birisi başından yaralanırken, diğeri ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gençleri hastaneye götürdü. Gençlerin selfie çekmeye çalışırken düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. .

Selfie çekmenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Mustafa Özdemir, "Basamaklı merdivenin üzerine çıktılar, biraz dengesiz davrandılar. Dengesini kaybedince de düştü. Ambulans çağırdık. Kafasından yaralandı. Selfie çekerken ölenler de oluyor. Biraz dikkat etmek lazım. Yan tarafta inşaat vardı merdiveni oradan aldılar. Daha iyi görünmek amaçlı çıktılar daha sonra da dengelerini kaybettiler. 2 kişi bir anda çıktı" dedi.

Gençlerin selfie çekmek uğruna merdivenlerden düştüğü anlar kamerada

Beyoğlu, Galata, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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