Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada - Son Dakika
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Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada

22.05.2022 13:52

- Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada Antalya'da iki grup gencin sokak ortasındaki yumruk ve tekmeli kavgası, boks müsabakalarını aratmadı.

- Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada

ANTALYA - Antalya'da iki grup gencin sokak ortasındaki yumruk ve tekmeli kavgası, boks müsabakalarını aratmadı. Dakikalarca birbirlerine yumruklar atan gençlerin o anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde dün çekildiği belirtilen görüntülerde, yaşları 15-18 arasında değişen iki grup genç arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönünce, iki taraf sokak ortasında birbirine girdi. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası dakikalarca sürdü.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada

YORUMLAR
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Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada - Son Dakika
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