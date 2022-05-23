Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada - Son Dakika
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Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada

23.05.2022 00:57
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada

Antalya'da iki grup gencin sokak ortasındaki yumruk ve tekmeli kavgası, boks müsabakalarını aratmadı.

Antalya'da iki grup gencin sokak ortasındaki yumruk ve tekmeli kavgası, boks müsabakalarını aratmadı. Dakikalarca birbirlerine yumruklar atan gençlerin o anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde dün çekildiği belirtilen görüntülerde, yaşları 15-18 arasında değişen iki grup genç arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönünce iki taraf sokak ortasında birbirine girdi. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası dakikalarca sürdü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntüleri, sosyal medyada da binlerce kez tıklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Fener Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada - Son Dakika


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