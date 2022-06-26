Gençlerin tartışması kanlı bitti! Polis şüphelenmesin diye şakalaşma numarası yaptılar - Son Dakika
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Gençlerin tartışması kanlı bitti! Polis şüphelenmesin diye şakalaşma numarası yaptılar

26.06.2022 13:25

İstanbul'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Gençlerin, polise yakalanmamak için şakalaşır gibi birbirleri ile tartıştığı anlar kameraya kaydedilirken, sinirlerine hakim olamayan Rasim isimli şahıs, husumetlilerini bacağından vurdu.

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, kumpircilerin bulunduğu bölgede Mehmet Emin Ö. ve Harun E. ile Rasim Orkun S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gençler polisin dikkatini çekmemek için şakalaşıyor gibi tartışmaya devam etti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYINCA ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra bölgedeki diğer vatandaşların araya girmesiyle gençler ayrılırken, tartışmayı bırakan Mehmet Emin Ö. ve Harun E. olay yerine gelen diğer arkadaşlarına şakalaşır gibi tekme atmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Rasim Orkun S., bölgeden uzaklaşan Mehmet Emin Ö. ve Harun E.'ye tabancayla birkaç el ateş ederek kaçmaya başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silah seslerini duyan gençler sağa sola kaçışırken, Mehmet Emin Ö. ve Harun E. vurulup vurulmadıklarını anlamak için bacaklarını kontrol etti. Bacağından vurulan gençler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Beyoğlu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİSİN YAKALADIĞI ŞAHIS TUTUKLANDI

Olay yerinde inceleme yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Rasim Orkun S. ile yanında bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, Rasim Orkun S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyette 14 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin tartışması kanlı bitti! Polis şüphelenmesin diye şakalaşma numarası yaptılar - Son Dakika

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