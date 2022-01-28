Üye Girişi
GENÇLERİN TEHLİKELİ 'EVDE ESTETİK' AKIMI - Son Dakika

GENÇLERİN TEHLİKELİ 'EVDE ESTETİK' AKIMI

28.01.2022 10:50
GENÇLERİN TEHLİKELİ 'EVDE ESTETİK' AKIMI

SOSYAL medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı.

SOSYAL medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir edilen işlemi yapmaya çalışıyor. 'Evde estetik' adı verilen akımda gençler yaptıkları işlemleri görüntüleyerek paylaşıyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi.

Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor" diye konuştu.

BİRBİRLERİ İLE VİDEO PAYLAŞIYORLAR

Sosyal medyada yeni bir akım başladı kimisi bu akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' akımı diyor kimisiyse kamera karşısına geçip gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor. Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'Botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor. Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar. Bazısı ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun gibi örnekler her geçen gün artıyor.  Uzmanlara göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.

"DUDAĞIN ÖYLE VAKUMLANMASI, DUDAK ÇEVRESİNDE KAN DOLAŞIMINI BOZAR"Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa ben komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlemleri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşımını bozar dolaşımını bozduğu gibi ödem oluşturulması dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi yabancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten. Deriden de emilen şeyler bunlar" dedi

"KALICI HASAR OLUŞUR, DOKULAR BESLENEMEZ"Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur. Kalıcı hasarlar oluşur dokular beslenmez. Dudakta böyle bir şey uzun süre tutularsa dudak nekrozları oluşur. Nekroz doku ölümüdür. Kaşıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz burun çünkü sadece kıkırdak değil aynı zamanda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya zarar verecek her türlü uygulama zararlı" diye konuştu.

"ŞU ANDAKİ AKIM ÇOK TEHLİKELİ"Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Neler yapıyor gençler, yapışkanlarla Fransız dudak için dudaklarını yapıştırıyorlar. İnanılmaz bir akım var. Bu akımın içinde en çok dikkat çeken olumsuz yönde dikkat çekmekten bahsediyorum. Kalın dudaklara sahip olmak için şişeyle, bardakla vakumlayanlar var dudaklarını. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor. Çatallarla kaşıklarla bıçaklarla her gün düzenli olarak çene altını deforme edip sivriltmeye çalışan gençler var ve bu bir akım haline geldi. Diğer gençler de bunlara özenip bunları evlerinde deneyimliyor" dedi.

"EVDE BU İŞLEMLERİ YAPAMAZSINIZ"Demir, "Kendi kliniklerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, kovid döneminde çok daha fazla danışan bize gelmeye başladı çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom uygulamasında kendilerini gördükleri için danışanlar kendilerini beğenmemeye başladı. Kovid döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında uzman olmayan bir çok kişi evde şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler vermeye başladı. O kadar çok kişi uzman kesildi ki herkes de bu işin kolayına alıştığı için bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca siz evde botox yapamazsınız mümkün değil bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü----------------------Estetik akımı için çekilen videolar-Yabancı gençlerin evde estetik videoları -Türk bir youtuberın kaşık ile burnunu inceltmeye çalışma yöntemi -Dr. Perçin Caşkan ile röportaj-Şebnem Demir ile röportaj


- İstanbul
YORUMLAR
500

Plastik, Estetik, Botoks, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇLERİN TEHLİKELİ 'EVDE ESTETİK' AKIMI - Son Dakika


Fenerbahçe'nin imdadına Volkan Demirel yetişti! Taraftarın gitsin diye dua ettiği futbolcuya talip oldu Fenerbahçe'nin imdadına Volkan Demirel yetişti! Taraftarın gitsin diye dua ettiği futbolcuya talip oldu         
10:49
ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı         
10:46
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de         
10:37
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp         
08:53
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:48 Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
10:45 ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı
10:44 Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!
10:36 Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de
10:33 Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: GENÇLERİN TEHLİKELİ 'EVDE ESTETİK' AKIMI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement