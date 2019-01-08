Son Dakika Haberleri: Gençlerin Tehlikeli Kar Eğlencesi

Gençlerin Tehlikeli Kar Eğlencesi

50 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2 gencin halatla otomobilin arkasına bağladıkları bidon içinde kayak yapması görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Gençlerin Tehlikeli Kar Eğlencesi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2 gencin halatla otomobilin arkasına bağladıkları bidon içinde kayak yapması görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Beyşehir ilçesinde günlerdir etkili olan kar ve ardından gelen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokakların karla kaplı olmasını fırsat bilen 2 gencin tehlikeli eğlencesi ise görenleri hayrete düşürdü.

Esentepe Mahallesi'nden Sanayi Sitesi'ne ulaşımı sağlayan caddede, bir otomobilin arkasına halat bağlayan 2 genç, bidon üzerinde kayak yaptı.

Kestikleri plastik bidonun içerisine oturarak kaydıkları görülen gençler ve onları çeken araç, Sanayi Kavşağı'nı döndükten sonra gözden kayboldu.

Caddede tehlikeli şekilde kayak yapan gençler, cep telefonuyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Konya, Beyşehir, Güncel
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