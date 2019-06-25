Son Dakika Haberleri: Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
Son Dakika Genel Haber

Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada

46 dakika önce

Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada Otomobilin arkasında tutunarak kazaya davetiye çıkardılarANTALYA - Antalya'da yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukların, trafikte hızla seyreden bir otomobilin arkasından tutunarak paten ile yolculukları büyük tehlike oluşturdu.

Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
Otomobilin arkasında tutunarak kazaya davetiye çıkardılar
ANTALYA - Antalya'da yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukların, trafikte hızla seyreden bir otomobilin arkasından tutunarak paten ile yolculukları büyük tehlike oluşturdu.
Antalya genelinde çocukların büyük ilgisini çeken paten ve kaykay tutkusu, gençler için zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran çocuklara zaman zaman sürücüler de tepki gösteriyor. Antalya'da son yaşanan olay ise cep telefonları kamerası tarafından kayda alındı. Bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde Muratpaşa ilçesi Vatanda Bulvarı üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir otomobilin arkasına tutunarak paten ile seyreden gençlerin kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Cep telefonu görüntülerine yansıyan gençler, hareket halinde bulunan otomobilin ardında tutunarak dakikalarca seyretti. Gençler, bir süre daha seyrettikten sonra otomobilin yön değiştirmesi ile tehlikeli hareketlerine son verdi. Otomobil sürücüsünün ise durumdan haberi olup olmadığı bilinmiyor.
Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Antalya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 00:16:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]