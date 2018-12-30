Son Dakika Haberleri: Gençlerin Tüfek Temizleme Merakı Faciayla Bitti

Gençlerin Tüfek Temizleme Merakı Faciayla Bitti

14 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 17 ve 16 yaşındaki lise öğrencisi gençlerin tüfek temizleme merakları facia ile bitti.

Gençlerin Tüfek Temizleme Merakı Faciayla Bitti, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 17 ve 16 yaşındaki lise öğrencisi gençlerin tüfek temizleme merakları facia ile bitti. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Denizli'de lise öğrencisi olan A.A.A. (17) ve Erhan Urhan (16) isimli iki genç evdeki av tüfeğini temizlemek için bir araya geldi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar 16 yaşındaki Urhan'ın vücuduna isabet etti. Aile üyeleri kanlar içinde buldukları Urhan için hemen jandarma ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Urhan'ın öldüğünü belirledi. Olayın ardından arkadaşını yanlışlıkla vurduğu öne sürülen A.A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden gencin cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Urhan'ın yakınları sinir krizi geçirirken, aile üyelerini çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa
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