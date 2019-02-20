Son Dakika Haberleri: Gençlerin Ulaşımı İçin Hizmet Aracı Göreve Hazır

Gençlerin Ulaşımı İçin Hizmet Aracı Göreve Hazır

42 dakika önce

Zonguldak'ta gençlerin spor tesislerine ulaşması için hizmet aracı göreve başladı.

Gençlerin Ulaşımı İçin Hizmet Aracı Göreve Hazır, System.String[]
Zonguldak'ta gençlerin spor tesislerine ulaşması için hizmet aracı göreve başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yeni hizmet aracı göreve başladı. İl Müdürü Hakan Yüksel'in çabalarıyla araç kuruma tahsis edildi. İl Müdürü Hakan Yüksel, "Yeni hizmet aracımız geldi çok şükür. İlimiz adına daha fazla sporcu yetiştirmek ve tesislerimize daha fazla gencimizin ulaşımını sağlamak için aracımız hizmete hazır. Her şey gençlerimiz için, Herşey Güçlü Türkiye için" diye ifade etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:58 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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