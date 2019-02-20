Gençlerin Ulaşımı İçin Hizmet Aracı Göreve Hazır
42 dakika önce
Zonguldak'ta gençlerin spor tesislerine ulaşması için hizmet aracı göreve başladı.
Zonguldak
'ta gençlerin spor tesislerine ulaşması için hizmet aracı göreve başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
yeni hizmet aracı göreve başladı. İl Müdürü Hakan Yüksel'in çabalarıyla araç kuruma tahsis edildi. İl Müdürü Hakan Yüksel, "Yeni hizmet aracımız geldi çok şükür. İlimiz adına daha fazla sporcu yetiştirmek ve tesislerimize daha fazla gencimizin ulaşımını sağlamak için aracımız hizmete hazır. Her şey gençlerimiz için, Herşey Güçlü Türkiye
için" diye ifade etti. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:58 Kaynak: İHA
Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak