Son Dakika Haberleri: “Gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldırmalıyız”
Son Dakika Ekonomi “Gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldırmalıyız”

“Gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldırmalıyız”

2 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Temmuz 2019 döneminde işsizliğin yeniden tırmanışa geçmesinin iş dünyası açısından son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.

“Gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldırmalıyız”, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Temmuz 2019 döneminde işsizliğin yeniden tırmanışa geçmesinin iş dünyası açısından son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:12 
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