“Gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldırmalıyız”
2 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Temmuz 2019 döneminde işsizliğin yeniden tırmanışa geçmesinin iş dünyası açısından son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Temmuz 2019 döneminde işsizliğin yeniden tırmanışa geçmesinin iş dünyası açısından son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:12
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