Gençlerin vazgeçilmez oyunu Fortnite bağımlılık mı yapıyor?

Türkiye'de de yaygın olan ve özellikle ergenlik yaşındaki gençlerin sıkça oynadığı video oyunu Fortnite'ın bağımlılık yapıp yapmadığı sorusu dünya çapında tartışmaya açıldı. Kanadalı ebeveynler, Fortnite oyununu kokain etkilerine benzeterek gençlerin beynine kimyasal dopamin salgıladığını ve çocuklarının böylece oyuna bağımlı hale geldiklerini ileri sürerek oyun yayıncısına dava açtı.



Kanada'nın Quebec Eyaletinde, 10 ve 15 yaşındaki iki gencin ebeveynleri, Fortnite oyunu yayıncılarına karşı toplu dava açtı. Calex Legal avukatlık bürosu davanın, söz konusu video oyununa "aşırı şekilde bağımlı olan çocukların" ebeveynleri tarafından açıldığını duyurdu.