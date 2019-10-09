Son Dakika Haberleri: Gençlerin vazgeçilmez oyunu Fortnite bağımlılık mı yapıyor?
Son Dakika Dünya Gençlerin vazgeçilmez oyunu Fortnite bağımlılık mı yapıyor?

Gençlerin vazgeçilmez oyunu Fortnite bağımlılık mı yapıyor?

1 saat önce

Türkiye’de de yaygın olan ve özellikle ergenlik yaşındaki gençlerin sıkça oynadağı video oyunu Fortnite'ın bağımlılık yapıp yapmadığı sorusu dünya çapında tartışmaya açıldı

Gençlerin vazgeçilmez oyunu Fortnite bağımlılık mı yapıyor?, System.String[]

Türkiye'de de yaygın olan ve özellikle ergenlik yaşındaki gençlerin sıkça oynadığı video oyunu Fortnite'ın bağımlılık yapıp yapmadığı sorusu dünya çapında tartışmaya açıldı. Kanadalı ebeveynler, Fortnite oyununu kokain etkilerine benzeterek gençlerin beynine kimyasal dopamin salgıladığını ve çocuklarının böylece oyuna bağımlı hale geldiklerini ileri sürerek oyun yayıncısına dava açtı.


Kanada'nın Quebec Eyaletinde, 10 ve 15 yaşındaki iki gencin ebeveynleri, Fortnite oyunu yayıncılarına karşı toplu dava açtı. Calex Legal avukatlık bürosu davanın, söz konusu video oyununa "aşırı şekilde bağımlı olan çocukların" ebeveynleri tarafından açıldığını duyurdu.

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fortnite, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:51 
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