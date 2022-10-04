Gençlerin yanındaki kızlara laf atan magandalar tartışma çıkardı - Son Dakika
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Gençlerin yanındaki kızlara laf atan magandalar tartışma çıkardı

04.10.2022 12:01

İstanbul Maltepe'de alkollü bir mekanda hesap isteyen gençlere, yan masadan gelen, "Kızların hesabını biz öderiz" sözü sonrası tartışma yaşandı. Hakaretlerin havada uçuştuğu kavga işletme personelinin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da alkollü bir mekanda hesap ödeyen gençler ile 'kızların hesabını biz öderiz' diyen bir başka grup arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gençlerden biri masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu. Görüntülerde, taraflar arasına işletme personelinin girdiği, tartışmayı gören müşterilerden bazılarının ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin yanındaki kızlara laf atan magandalar tartışma çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerin yanındaki kızlara laf atan magandalar tartışma çıkardı - Son Dakika
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