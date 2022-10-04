İstanbul 'da alkollü bir mekanda hesap ödeyen gençler ile 'kızların hesabını biz öderiz' diyen bir başka grup arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gençlerden biri masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gençlerin yanındaki kızlara laf atan magandalar tartışma çıkardı - Son Dakika

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